Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konut inşaatları devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de 'Tokatlılar Buluşması'na katıldı. Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Bakan Kurum, 'İlk konutlarımızı geçtiğimiz hafta teslim ettik. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin konutu, toplamda da 650 bin konutu inşa ederek kardeşlerimizi sıcak yuvalarına yerleştireceğiz' dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de 'Tokatlılar Buluşması'na katıldı. Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Bakan Kurum, "İlk konutlarımızı geçtiğimiz hafta teslim ettik. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin konutu, toplamda da 650 bin konutu inşa ederek kardeşlerimizi sıcak yuvalarına yerleştireceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Tokatlılar Buluşması'na katıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, "Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu tarifsiz. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sebebiyle kalbimizde burukluk, yüreğimizde hüzün var. Asrın felaketi 11 şehrimizi sarstı. Acısını Niksar, Erbaa, Reşadiye hissetti; Sancaktepe, Sultanbeyli hissetti. O acı günde, 50 bin 400 canımızı yitirdik. Nice ocaklar söndü. Afetin ilk anından itibaren kardeşlerimiz için, hayatı normale döndürmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraları sarıyoruz. 120 bin konutumuzun inşa çalışmaları olanca hızıyla sürüyor. İlk konutlarımızı geçtiğimiz hafta teslim ettik. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin konutu, toplamda da 650 bin konutu inşa ederek kardeşlerimizi sıcak yuvalarına yerleştireceğiz. Artık vatandaşlarına hızlı ve güçlü çözümler üreten bir Türkiye var. Bu 21 yılda sessiz bir devrim yaşayan Türkiye'nin resmidir. Bu AK Parti'yle, Cumhur İttifakıyla; devlet-millet birlikteliğinin fotoğrafıdır. Bu resim, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin vizyonudur. Bugün aziz İstanbul'un 39 ilçesindeyiz. 963 mahallesinde, 7 tepenin tamamındayız. Her noktasına eser kazandırıyor, her sokağına hizmet üretiyoruz" şeklinde konuştu.