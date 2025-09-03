Bakan Kurum'dan Malatya'da yapımı tamamlanan 300 bin konuta ilişkin paylaşım Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da tamamlanan 300 bin konuta ilişkin, "Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları hızla tamamlandı.

Konutlar, "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak.

Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
