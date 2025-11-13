Haberler

Bakan Kurum'dan Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'a planlı bakım faaliyeti için giden, Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli

Özel'den şehitlerimiz için dikkat çeken çağrı! Gözler şimdi Erdoğan'da
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildi

Süper Lig'de atılan bu gol Puskas Ödülü'ne aday oldu
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.