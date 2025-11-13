Bakan Kurum'dan Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'a planlı bakım faaliyeti için giden, Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."