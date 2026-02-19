Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Afet Konutları İçin Özel Film…

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği'nin konu edildiği "Bu Başarı Türkiye'nin" filmini paylaşarak, "Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden kurulan şehirler, yeniden başlayan hayatlar ve o anlara eşlik eden çok tanıdık yüzler… Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA