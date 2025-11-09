Bakan Kurum'dan 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye genelinde fidan dikimi etkinliklerine katılacaklarını ve yeşil vatan seferberliği ile geleceğe nefes olmayı hedeflediklerini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilimizde milletimizle birlikte fidanları toprağına kavuşturuyor, yeşil vatan seferberliği ile geleceğe nefes oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yeşil vatanımızı muhafaza etmek boynumuzun borcu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilimizde milletimizle birlikte fidanları toprağına kavuşturuyor, yeşil vatan seferberliği ile geleceğe nefes oluyoruz."
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel