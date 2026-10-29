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Bakan Kurum, Cumhuriyet'in 103. yılı için nice 29 Ekimler kutlanacağını söyledi

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Bakan Murat Kurum, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılı için NSosyal hesabından paylaşım yaptı. Kurum, nice 29 Ekimler kutlanacağını belirterek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle ve saygıyla andı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "103 yıllık gururla, sonsuz minnetle, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, her bir karışına sevdalı olduğumuz bu topraklarda nice 29 Ekimler kutlanacak." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"103 yıllık gururla, sonsuz minnetle, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, her bir karışına sevdalı olduğumuz bu topraklarda nice 29 Ekimler kutlanacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA
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