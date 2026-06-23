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Bakan Kurum, Londra'da İklim Eylem Haftası Etkinliğine Katıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra’daki İklim Eylem Haftası’nda BM Genel Sekreteri Guterres’in değerlendirmelerini dinledi ve COP31 Başkanlığı olarak küresel iklim hedeflerini hızlandıracaklarını açıkladı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da düzenlenen İklim Eylem Haftası etkinliğine katıldı. Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iklim krizi, enerji dönüşümü ve iklim finansmanına ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini belirterek, "Cop31 Başkanlığı olarak küresel iklim hedeflerinin hayata geçirilmesini hızlandıracak adımların atılmasına öncülük edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da düzenlenen İklim Eylem Haftası etkinliğine katıldı. Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iklim krizinin artan etkileri, enerji dönüşümünün hızlandırılması, iklim finansmanının güçlendirilmesi ve küresel dayanışmanın önemine ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.

Kurum, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İklim Eylem Haftası kapsamında Londra'da, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in iklim krizinin artan etkileri, enerji dönüşümünün hızlandırılması, iklim finansmanının güçlendirilmesi ve küresel dayanışmanın önemine ilişkin değerlendirmelerini dinledik. COP31 Başkanlığı olarak, küresel iklim hedeflerinin hayata geçirilmesini hızlandıracak, somut sonuçlar üreten adımların atılmasına öncülük edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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