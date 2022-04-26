Bakan Kurum: "Bu cennet vatanımızın büyük bir kısmı deprem riski altında" - Haberler

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Bakan Kurum: "Bu cennet vatanımızın büyük bir kısmı deprem riski altında"

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Dua okunması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un iftar programı düzenlenen alana gelişi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abdullahpaşa Mahallesi'nde iftar...

Dua okunması

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un iftar programı düzenlenen alana gelişi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abdullahpaşa Mahallesi'nde iftar programına katıldı.(1)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

İklim Değişikliği, Murat Kurum, dua, Güncel, Haberler

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