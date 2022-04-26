Bakan Kurum: "Bu cennet vatanımızın büyük bir kısmı deprem riski altında"
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Dua okunması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un iftar programı düzenlenen alana gelişi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abdullahpaşa Mahallesi'nde iftar...
Dua okunması
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un iftar programı düzenlenen alana gelişi
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abdullahpaşa Mahallesi'nde iftar programına katıldı.(1)
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel