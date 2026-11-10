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Bakan Kurum, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında andı

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Bakan Murat Kurum, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajında Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygı ve rahmetle andığını belirtti. Kurum, Atatürk'ün aziz hatırasını ve fikirlerini yaşatacaklarını, mirasını geleceğe taşıyacaklarını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aziz hatırasını, fikirlerini daima yaşatacak, bıraktığı mirası aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyacağız. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Kaynak: AA
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