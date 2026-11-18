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Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin "insani ve sosyal kalkınma" teması gününde Down sendromlu Robert Cem Osborn'u paylaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya'da sürüyor.

Zirvenin 10'uncu günü "insani ve sosyal kalkınma" temasına ayrıldı.

COP31 Başkanı Kurum da sosyal medya hesabından Türkiye Çocuk ve Gençlik Pavilyonu'nda konuşan Down sendromlu Robert Cem Osborn'un görüntülerini paylaşarak, "Kimseyi geride bırakmadan." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA