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Bakan Kurum: Akdeniz'in En Büyük Çevre Koruma Seferberliğini Başlatıyoruz

Bakan Kurum: Akdeniz'in En Büyük Çevre Koruma Seferberliğini Başlatıyoruz
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz ekosistemini korumak amacıyla Fethiye'de 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizleneceğini ve Mapa-Şamandıra Sistemi'nin devreye alınacağını açıkladı. Bakan, 'Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz' dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, sanal medya hesabı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜCA) tarafından deniz ekosistemini korumak için hayata geçirilen DERİA sistemine ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Kurum paylaşımda, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak, Mapa-Şamandıra Sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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