Bakan Kurum'a Osmaniye'den Fahri Hemşehrilik Beratı

Osmaniye Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verdi. Bakan Kurum, bu beratı tüm depremzede kardeşleri adına aldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle daha önce Gaziantep, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın fahri hemşehrisi ilan edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Osmaniye Belediye Meclisi de 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verme kararı aldı. AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Bakan Kurum'u makamında ziyaret ederek beratı kendisine takdim etti. Osmaniye Belediye Başkanı Çenet, kentteki çalışmalarından dolayı Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Özellikle 6 Şubat depreminden sonra tüm deprem illerine olduğu gibi Osmaniye'mize göstermiş olduğu o yakın ilgi için ve şehrimizin yeniden depreme dayanıklı bir şehir olarak inşasını sağladığı için Osmaniye Belediyesi Meclisi size Fahri Hemşehrilik beratı verme kararı aldı. Ben de bunu zatıalinize takdim ediyorum. Sadece deprem konutları değil, iş yerleri, çarşılar, pazarlar, meydanlar da yapıldı" ifadelerini kullandı.

'OSMANİYE'MİZİ GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Çenet'e ve Osmaniyelilere teşekkür eden Bakan Kurum, "Osmaniye, bizim göz bebeğimiz. Bu beratı tüm depremzede kardeşlerimiz adına alıyorum ve bunu ömür boyu kalbimizde, gönlümüzde bir nişan olarak taşıyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Osmaniye'mizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
