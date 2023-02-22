Bakan Koca'dan sakalını neden kesmediği sorusuna yanıt: Anadolu'da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından neden sakallarını kesmediğine ilişkin soruya yanıt verdi. Defin işlemlerinin bitmediğini ifade eden Bakan Koca, "Yasımız devam ediyor. Anadolu'da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim, doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmiyor, kesemedim" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde çok sayıda binanın yıkılmasına sebep olurken, binlerce vatandaşımızın ise hayatını kaybetmesine sebep oldu. Şiddetli sarsıntıların ardından arama kurtarma faaliyetleri ilk günden itibaren devam ederken, bakanlar da çalışmaları koordine etmek üzere bölgede bulundular.

BAKANLARIN SAKALLARINI KESMEMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi isimlerin sakallarını kesmemesi ise sosyal medyada gündeme gelen konulardan biri oldu.

BAKAN KOCA'DAN YANIT

Depreme ilişkin Halk Tv'den Gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan Bakan Koca, sakallarını niye kesmediğine ilişkin soruya da yanıt verdi. Bakan Koca, yanıt olarak şunları söyledi: "Nasıl ifade edeyim, bilemiyorum. Doğrusu, hissiyatım şu: 10 binlerce canımızı kaybetmişiz. Şu an, yıkılmış bir hastanemizin ve altında kalan sağlık çalışanlarımızın olduğu, 400'ü geçen hekim ve sağlık çalışanımızın hayatını kaybettiği bir felaketten bahsediyoruz.

"KESMEK İÇİMDEN GELMİYOR"

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Defin işlemi bitmiş değil. Yasımız devam ediyor. Anadolu'da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim, doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmiyor, kesemedim."