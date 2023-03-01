1 dakika 53 saniyelik video yayınlamıştı! Bakan Koca, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırıp özür diledi

Twitter hesabından hükümetin deprem bölgesindeki çalışmalarını anlattığı reklam filmi eleştirilere neden olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Videoyu kaldırıp özür dileyen Bakan Koca, "İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki gün önce Twitter hesabından, hükümetin deprem bölgesindeki çalışmalarını anlatan bir reklam filmi yayımladı. 1 dakika 53 saniye olan video tepkileri de beraberinde getirdi.

"MEBLAĞI BAKANLIK BÜTÇESİNDEN Mİ KARŞILADINIZ?"

Sosyal medyada, deprem döneminde bu şekilde bir reklam filminin yayınlanmasının yanlış olduğu eleştirileri yükselirken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, Bakan Koca'ya sorular yöneltti. Bakan Koca'ya reklam filmi için ne kadar ödeme yapıldığını soran Atay, "Bakan bey, profesyonel bir ajansa hazırlattığınız ve tamamen şahsınızın propagandası olan bu video için ne kadar ödeme yaptınız? Bu meblağı bakanlık bütçesinden mi karşıladınız? Kamu kaynaklarıyla başka ne gibi harcamalar yapıyorsunuz?" dedi.

"GÖRÜNTÜLER ORTAK DUYGUMUZUN DİLİNDEN UZAKTI"

Tepkilerin ardından Bakan Koca'dan açıklama geldi. Videoyu yayından kaldıran Bakan Koca, görüntülerin ortak duygumuzun dilinden uzak olduğunu belirterek özür diledi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün."