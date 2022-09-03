Koronayı atlattığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kaldığım yerden devam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yaptığı açıklama ile pozitif çıktığını açıklamış ve "Covid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum 'Sağlıkta Beyaz Reform' çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"TESTİM NEGATİF ÇIKTI"

Koca son açıklamasında ise Covid-19 testinin dün negatife döndüğünü duyurdu. Koca, konuya ilişkin bugün sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum."