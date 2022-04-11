Bakan Koca'dan gece yarısı esprili koronavirüs salgını paylaşımı: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz - Haberler

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Bakan Koca'dan gece yarısı esprili koronavirüs salgını paylaşımı: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Haberler.com - Servet Uzun - Güncel
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Bakan Koca'dan gece yarısı esprili koronavirüs salgını paylaşımı: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 2 yılın ardından yavaş yavaş gündemden çıkıyor. Türkiye'de vaka sayılarının 5 bin seviyelerini görmesiyle Bakan Koca, "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609" paylaşımını yaptı.

2 yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs salgınında Türkiye, önemli bir aşama kaydetti. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 32 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 7 bin 315 hasta taburcu olurken bugün 172 bin 461 test yapıldı.

"FAHRETTİN KOCA'YI TANIMADIĞIMIZ GÜNLERE DÖNÜYORUZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan gece yarısı esprili koronavirüs salgını paylaşımı: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

AÇIK ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde açık havada ve yeterince havalandırması olan kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalkmıştı. Önümüzdeki günlerde ise alınan tedbirlerin tamamının kaldırılması bekleniyor.

Servet Uzun
Servet Uzun
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