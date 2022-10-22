Bakan Koca, Binali Yıldırım'ın geçirdiği ameliyat sonrası son sağlık durumunu paylaştı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Azerbaycan dönüşü trafik kazası geçirmiş ve ambulans uçakla İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri aktaran Bakan Koca, "Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Azerbaycan'da yapılan Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, dönüş yolunda trafik kazası geçirmişti. AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Yıldırım'ı taşıyan araç, Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yapmış ve kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrılmıştı.

BİNALİ YILDIRIM: ŞÜKÜRLER OLSUN DURUMUMUZ İYİ

Kazanın ardından açıklama yapan Binali Yıldırım "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

ERDOĞAN, HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretler sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı.

"DOKU NAKLİ AMELİYATI BAŞARILI"

Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaşan Bakan Koca, "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım, bugün, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var." dedi.