Bakan Kasapoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan ve Türkiye'de haberciliğin öncüsü, referans bilgi kaynağı olan Anadolu Ajansının 102. yılını kutluyorum. Ülkemizin sesi olmayı sürdürecek olan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılar diliyorum."