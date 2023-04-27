Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi konumuna yükselttik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım konusundaki projelerle Türkiye'nin önemli bir konuma geldiğini ifade ederek, "Hızlı tren hatlarıyla ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren Seti'nin TCDD'ye teslim törenine katıldı. TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne gelen Bakan Karaismailoğlu, milli elektrikli trene binip, beraberindekilerle Sakarya Garı'na gitti. Burada kendisini bekleyenlere hitap eden Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaşım konusunda önemli bir ülke haline geldiğini ifade ederek, " Türkiye'nin dört bir köşesine aynı anda kazandırdığımız dev eserlerimiz; milletimizin hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımına hizmet ettiği gibi Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını da sağlıyor. Bakanlık olarak son 21 yılda ülkemiz ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 193 milyar dolar yatırım yaptık. Demir yollarında yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapasitemizi genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için adeta bir seferberlik başlattık. Bu dönemde demir yollarının tamamını yeniledik. Milletimizin yarım asırlık hayali, hızlı tren hatlarını inşa ettik. Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul hızlı tren hatlarıyla ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. Dünyanın en önemli projelerinden biri olan Marmaray'la 2 kıtayı birbirine deniz altından bağladık" diye konuştu.