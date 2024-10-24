Üye Girişi
Haberler

Bakan Kacır, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaret etti Açıklaması

Bakan Kacır, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaret etti Açıklaması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allah'ın izniyle biz, milli savunma sanayimiz için, tam bağımsız Türkiye için tüm savunma sanayi müesseselerimizle birlikte 3 bin 500'e yakın firmamızla, 90 binden fazla çalışan dava arkadaşımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allah'ın izniyle biz, milli savunma sanayimiz için, tam bağımsız Türkiye için tüm savunma sanayi müesseselerimizle birlikte 3 bin 500'e yakın firmamızla, 90 binden fazla çalışan dava arkadaşımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi ( Tusaş ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bilkent Şehir Hastanesi'nde Tusaş'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Doktorlara, hemşirelere ve tüm sağlık ekiplerine şükran borçlu olduklarını dile getiren Bakan Kacır, yaralıların hızla iyileştiğini söyledi.

Şehitlere Allahtan rahmet, millete başsağlığı dileyen Kacır, "Tusaş yerleşkesinde çalışan kardeşlerimizle de bir araya geldik. Gördük ki bütün kardeşlerimizde bugüne kadar olduğundan çok daha yüksek bir azimle, gayretle, kararlılıkla çalışma iradesi var. Allah'ın izniyle biz, milli savunma sanayimiz için, tam bağımsız Türkiye için tüm savunma sanayi müesseselerimizle birlikte 3 bin 500'e yakın firmamızla, 90 binden fazla çalışan dava arkadaşımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğmeyeceğiz"

Tusaş Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da şehit ailelerine, TUSAŞ çalışanlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğmeyeceklerinin altını çizen Demiroğlu, bunu sabah tüm çalışanlarla mesai yaparak gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Tam bağımsız Türkiye için vatan savunması için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Kahraman Türk askerleri gibi, onlar nasıl cephede savaşıyorlarsa biz de masalarımızın, tezgahlarımızın başında çalışmaya, kahraman ordumuzu desteklemeye devam edeceğiz. Bu yoldan dönmek gibi bir niyetimiz yok. Tekrar bütün milletimize bağsağlığı diliyorum. TUSAŞ'ın tamamı şu anda işlerinin başında, sadece olaydan direkt etkilenen arkadaşlarımız izinli. Sevkiyatlarımız, testlerimiz devam ediyor, edecek, biz durmayacağız. Bugün ne planladıysak, yarın ne planladıysak devam edeceğiz."

"Böylesine asil bir milletin ferdi olduğum için gurur duyuyorum"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da millete başsağlığı diledi.

TUSAŞ tesislerindeki çalışanları da ziyaret ettiklerini belirten Bayraktar, şunları dile getirdi:

"Orada gördüğümüz manzara bizi çok etkiledi. Dün yaralanıp bugün aynı azimle, gayretle işe gelen teknik ekiplerle tanışma fırsatımız oldu. Yine burada benzer şekilde yaralı yatağında, gazi olmuş bir anlamda, güvenlik görevlilerimiz ve teknik personelin, azmini ve kararlılığını bir defa daha gördük. Bizler için hayatını Milli Teknoloji Hamlesi'ne ve milli savunma sanayisine vakfetmiş mühendisler için büyük ilham kaynağı oldular. Türk milletinin o asil ruhunun timsali olduklarını bir anlamda bizlere gösterdiler. Mücadelemizde kararlığımızı bir defa daha göstermiş oldular. Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye yolunda, göklerimizde tam manasıyla hür oluncaya kadar neden çalışmamız gerektiğini bizlere bir defa daha anlatmış oldular."

Yaralılara acil şifa temennisinde bulunan Bayraktar, böylesine asil bir milletin ferdi olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Bayraktar, KIZILELMA'ya varıncaya kadar, Milli Teknoloji Hamlesi idealini gerçekleştirinceye kadar, son nefeslerine kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel

Mehmet Fatih Kacır Türkiye TUSAŞ Terör

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçiyor

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
Galatasaray Manchester United'i yendi mi? Geçen seneki Galatasaray Manchester United maç skorları ne? Fenerbahçe Manchester United hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne? Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)? Siyah Kalp CANLI izle! 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp 7. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Mourinho'nun tazminatı Fenerbahçe'de ne kadar? Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier (Sefkan Amed) öldü mü? Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saati uygulaması ne zaman? Perşembe hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ekim günün maçları nereden izlenir? Albert Riera kimdir? Albert Riera ne dedi? Celje teknik direktörü Albert Riera Galatasaray'da oynadı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.