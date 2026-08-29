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İzmir'in Gururu HubX 'Turcorn' Oldu

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- "AR-GE teşviklerimizle teknoloji girişimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yeni "Turcorn"u HubX'in İzmir'den çıktığına dikkati çekerek, "AR-GE teşviklerimizle teknoloji girişimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, HubX'in "Turcorn" olmasını değerlendirdi.

Türkiye'nin yeni "Turcorn"unun İzmir'den çıktığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Milyar dolar değerlemeyi aşan, mobil uygulama ve yapay zeka araçları geliştiren, ürünleriyle 190 ülkede 600 milyon kişiye erişen HubX, AR-GE çalışmalarını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde Teknopark İzmir'de sürdürüyor. Henüz 5 yaşında, 1,2 milyar dolar değerlemeye ulaşan HubX ekibini kutluyorum. AR-GE teşviklerimizle teknoloji girişimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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