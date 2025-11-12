Bakan Kacır, Çorum'da şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum'da Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'nun annesi Bedriye Coştu'nun cenaze törenine katıldı. Bakan Kacır, daha sonra Gürcistan sınırında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu hastanede hayatını kaybeden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'nun annesi Bedriye Coştu'nun cenazesi, İskilip ilçesinde ikindi namazına müteakip Şeyh Yavsi Camisi'nde kılınan namazın ardından Uludere Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Bakan Kacır'ın yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz ve vatandaş katıldı.

Aileye başsağlığı dileyen Bakan Kacır, daha sonra Çorum'a gelerek Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bir süre baba Rüştü İbbiği ile görüşen Kacır, daha sonra kentten ayrıldı.