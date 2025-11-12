Haberler

Bakan Kacır, Çorum'da şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Kacır, Çorum'da şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum'da Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'nun annesi Bedriye Coştu'nun cenaze törenine katıldı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum'da Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'nun annesi Bedriye Coştu'nun cenaze törenine katıldı. Bakan Kacır, daha sonra Gürcistan sınırında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu hastanede hayatını kaybeden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'nun annesi Bedriye Coştu'nun cenazesi, İskilip ilçesinde ikindi namazına müteakip Şeyh Yavsi Camisi'nde kılınan namazın ardından Uludere Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Bakan Kacır'ın yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz ve vatandaş katıldı.

Aileye başsağlığı dileyen Bakan Kacır, daha sonra Çorum'a gelerek Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bir süre baba Rüştü İbbiği ile görüşen Kacır, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

Mahkeme emekli Albay Orkun Özeller için kararını verdi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.