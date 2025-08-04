Bakan Kacır Bingöl'de İstişare Toplantısına Katıldı

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Bakan Kacır, Bingöl Valiliğini ziyaret etti, valilik şeref defterini imzaladı, ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Bingöl Belediyesi'nde Bilim Merkezi protokolü imza törenine katıldıktan sonra istişare toplantısına iştirak etti.

İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Kacır, Bingöl Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı, Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüştü. Kacır, daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Ardından Bingöl Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Kacır, Başkan Erdal Arıkan ile bir süre görüşerek Bingöl Belediyesi Bilim Merkezi protokolünün imza törenine katıldı. Bakan Kacır ve beraberindekiler, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Cevdet Yılmaz Konferans Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında katıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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