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Bakan Işıkhan Malatya'da depremzedelerle buluştu

Bakan Işıkhan Malatya'da depremzedelerle buluştu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Işıkhan, depremzedelerle buluşarak sorunları dinledi ve talepleri aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Işıkhan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki Afet Koordinasyon Merkezi'nde Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Namık Gören ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Işıkhan, SGK İl Müdürü Tekin Kutlu'yu da ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, ardından Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ne geçerek burada depremzedelerle buluştu.

Depremzedeleri konteynerlerinde ziyaret eden Işıkhan, sorunları dinledi, talepleri aldı, çocuklara oyuncak dağıttı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

Kahramanmaraş Vedat Işıkhan Malatya Güncel Haberler

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