Bakan Işıkhan: Geri ödeme listelerinde bulunan ilaç sayısı 8 bin 913'e ulaştı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "27 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geri ödeme listelerinde bulunan ilaç sayısı 8 bin 913'e ulaşmıştır; bunların 919'u kanser, 53'ü MS tedavisinde kullanılan ilaçlardır" dedi.

Bakan Işıkhan, Ankara'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı arasında hazırlanan 'Sağlık Politikaları ve Finansmanı İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. SGK binasında düzenlenen törende konuşan Bakan Işıkhan, "15 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7538 sayılı Kanun ile muayene katılım payı tutarlarında düzenleme yapılmıştır. Bununla birlikte sağlık hizmetine erişimi kolaylaştıran yapısal adımlar atılmış; birçok branşta uzman hekimlerce reçete edilebilen ilaçların aile hekimlerince de reçete edilebilmesi sağlanmıştır. Böylelikle hastanelere başvurmadan, aile hekimlerine yazdırılabilecek ilaç sayısı 6 bine, aile hekimi ve uzman hekimlerce rapor düzenlenen ilaç sayısı ise 2 bin 730'a çıkarılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği arasında 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere imzalanan protokol ile vatandaşlarımızın eczanelerden ilaç teminine ilişkin süreçler güvence altına alınmıştır. Ayrıca 31 Aralık 2025 tarihinde, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yeni bir protokol daha imzalanarak süreçlerin kesintisiz devamı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

'KANSERLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILMIŞTIR'

Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçlar hakkında da, "SMA tedavisinde 2017 yılından bu yana geri ödemesi yapılan ilaca ilave olarak, kullanım kolaylığı sağlayan bir başka ilaç da geri ödeme listesine alınmış; oral tedavi seçeneği kullanacak hastalarımıza alternatif erişim imkanı sunulmuştur. Hemofili A hastalarında evde deri altına uygulanabilen kanama önleyici tedavi geri ödeme kapsamına alınmış; böylelikle çocuklarımız ve aileleri için tedavi süreci büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır. Kanserle mücadelede de önemli bir eşik aşılmıştır. Kamuoyuna kanser ilaçları olarak bilinen 5 farklı immünoterapi ilacı, Temmuz 2025'ten itibaren 25 farklı kanser türünde geri ödeme kapsamına alınmıştır. Son 6 ayda 22 bin kanser hastası vatandaşımıza bu kanser ilaçları sağlanmıştır. 31 Aralık 2025 itibarıyla geri ödeme listelerinde 96'sı yurt dışından şahsi tedavi için tedarik edilen, 820'si ülkemizde ruhsatlı olmak üzere toplam 916 kanser ilacı yer almaktadır. 27 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geri ödeme listelerinde bulunan ilaç sayısı 8 bin 913'e ulaşmıştır; bunların 919'u kanser, 53'ü MS tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Kistik fibrozis hastalığında yaşam kalitesini artıran ilaç geri ödeme kapsamına alınmış; nadir hastalıklarda kullanılan ilaçlara biyo-benzer alternatifler için geri ödeme modelleri uygulanmıştır. Fabry hastalığında enzim replasman tedavisine alternatif olarak oral kullanım imkanı sunan ilaç da geri ödeme kapsamına dahil edilmiştir. Yoğun bakımlarda oluşturulan sağlık verilerinin e-Nabız sistemine aktarılması sağlanarak hastaların yoğun bakım verilerinin anlık takibi mümkün hale getirilmiştir. Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi kapsamında Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri hizmetleri geri ödemeye alınmıştır" diye konuştu.

'2025'TE 474 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNE EKLENDİ'

Işıkhan kontrast madde ile çekilen MR ve BT işlemlerinde, daha önce vatandaşların eczaneden temin ederek hastaneye getirdiği ilaçların artık hastaneler tarafından temin edildiğini hatırlatarak, "2025 yılı aralık ayında yapılan SUT düzenlemesi ile ayakta ve yatarak tedavi bedellerinde yüzde 30, yoğun bakım tedavi bedellerinde yüzde 55, doğum bedellerinde yüzde 30, fizik tedavi ve rehabilitasyon bedellerinde yüzde 30, palyatif bakım tedavi bedellerinde yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, laboratuvar ve görüntüleme bedellerinde yüzde 10, diş tedavi bedellerinde yüzde 20 oranında artış sağlanmıştır. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerde ise yüzde 10 ila yüzde 85 arasında artış yapılmıştır. 2026 yılı ocak ayında yapılan düzenleme ile acil serviste kırmızı alanda uygulanan işlem bedellerinde yüzde 54, yenidoğan ve çocuk cerrahisi işlem bedellerinde yüzde 54 ila yüzde 67, kemoterapi uygulamalarında yüzde 54, hiperbarik oksijen tedavisinde yüzde 4 oranında artış gerçekleştirilmiştir. Ayrıca hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, uyku ve solunum cihazları ile diyabet tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin fiyatlarında yüzde 20 oranında artış yapılmıştır. 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 474 ilaç geri ödeme listesine eklenmiş; bunların 69'u kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bütün bu adımlar, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini kolaylaştırmak ve sağlık finansman yapısını dengeli biçimde sürdürmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumumuz, güçlü altyapısı ve kararlı uygulamalarıyla Genel Sağlık Sigortası sistemini daha erişilebilir, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma iradesini kararlılıkla sürdürmektedir. Günümüzde, toplumun sağlıklı bireylerden oluşması ve bunun devamının sağlanması ekonomik kalkınma açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir" dedi.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından ilgili kurumlar arasında protokol imzalandı.