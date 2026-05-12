Bakan Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nu ziyaret etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya gelerek gündemdeki konuları değerlendirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi.
Işıkhan, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu'nu ziyaretimizde gündemimizde yer alan konuları değerlendirdik. Sosyal paydaşlarımız olan sendika ve konfederasyonlar ile uzlaşı zemininde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum."