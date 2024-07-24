Erdoğan'ın restinin ardından bakanlık harekete geçti! CHP'li belediyelerden prim borçları tahsil edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız." dedi.

AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelere seslenerek "Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok" sözlerini kullandı.

"GEREKEN TÜM ADIMLARI ATMAYA KARARLIYIZ"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK tarafından 16 milyon emeklinin aylıklarının ödenmesi ile 85 milyon vatandaşın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarının karşılanmasında en önemli gelir kaynağının sigorta primleri olduğunu belirterek Erdoğan'ın açıklamasına destek verdi.

Işıkhan "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.