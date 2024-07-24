Üye Girişi
Haberler

Erdoğan'ın restinin ardından bakanlık harekete geçti! CHP'li belediyelerden prim borçları tahsil edilecek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Belediyelerin borç tahsiline başlanacak" açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek gerektiğini belirterek, belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız." dedi.

AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelere seslenerek "Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok" sözlerini kullandı.

"GEREKEN TÜM ADIMLARI ATMAYA KARARLIYIZ"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK tarafından 16 milyon emeklinin aylıklarının ödenmesi ile 85 milyon vatandaşın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarının karşılanmasında en önemli gelir kaynağının sigorta primleri olduğunu belirterek Erdoğan'ın açıklamasına destek verdi.

Işıkhan "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Vedat Işıkhan Güncel Haberler

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

 Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Bakmadan Geçme

Ankara otobüs ücretleri ne kadar oldu? Ankara EGO otobüs, minibüs, metro ücretleri ne kadar? Beşiktaş Bandırmaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Bandırmaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI izle! (HD) 24 Temmuz Beşiktaş Bandırmaspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 24-25 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 24-25 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Sancaktepe, Kartal 24-25 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bornova, Kemalpaşa 24-25 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 24-25 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Ruh eşi ne demektir? Ruh eşinizi bulduğunuzu nasıl anlarsınız? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Karaisalı, Pozantı 24-25 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Çumra, Seydişehir 24-25 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 24-25 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Muratpaşa, Aksu, Kumluca 24-25 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Etimesgut, Sincan, Mamak 23-24 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!
Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
500

Yorumlar (9)

bekir yapici:

bu haksiz yersiz ve intikam kokan karar dürüst ve ahlakli ak partiye oy verenleri bile rahatsiz etti,karar muhalefeti zor duruma düsürmez tersine belediyeye degil halkina ceza kesen ak partinin cöküsünü hizlandirir.

71
23
yanıtYanıtla
VEFA:

İktidar olanaklarıyla, belediyelerin kaynaklarını keserek aslında belediyeleri değil vatandaşı ezeceksiniz. Belediyeler vatandaşa hizmet götüremediğinde çok güzel ve geçerli bir mazeretleri olacak. Siz zannetmeyin ki vatandaş bunun faturasını muhalefete keser. Vatandaşın aklı da zihni de açıldı. İzleyin de görün!...

54
15
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Dusmana gerek varmi bunlar varken 23 yildir akliniz nerdeydi.hem.kaynaklari kestiniz hem borclari istiyorsunuz .

33
12
yanıtYanıtla
Vatandaşın biri:

Eski Akp’li belediyelerin borçlarını da Akp’den tahsil edersiniz artık.

32
6
yanıtYanıtla
Bayram Babasız:

Nedir bu siyaset kininiz. Bırakın artık o parti bu parti diye. O zaman ak partili belediyelerden de toplayın. Kaç tane ak partili belediye yatirmamis onları da açıklayın hepsini tahsil edin. Bu vatandaşı ezme politikasından vazgeçin artık.

25
4
yanıtYanıtla
Anty-Partizan:

Hazine Nasil Olsa Milletin Degil, Sahiplenmisler Bir Kere..Hatta Halkimiz Bunlara Bedelsiz Kullanim Hakki Verdi..

11
4
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Hala ayrıştırmacı dil. Halbuki kazanılan seçim sonrası balkon konuşmalarında hep herkesi kucaklayacağız, edeceğiz derlerdi

6
1
yanıtYanıtla
Tarık Avsar:

Olan yine gariban milletime olacak gelsin zamlar......

3
3
yanıtYanıtla
Turan Şahin:

dolaylı yoldan vatandaşa zam sinyali,sanki belediye başkanı cebinden ödeyecek,ceremesi yine vatandaşadır,

3
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title