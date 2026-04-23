Bakan Işıkhan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Işıkhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı.

Bakan Işıkhan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu bayram en kıymetlilerimizin, evlatlarımızın bayramı. İyi bayramlar çocuklar. Gazi Meclisimizin 106'ncı kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ülkemizi dünden daha güçlü kılmak amacıyla attığımız her adım evlatlarımız için. Onlara daha aydınlık bir gelecek teslim etmek gayretiyle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."