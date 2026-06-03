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Bakan Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev ile görüştü

Bakan Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev ile görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ILO konferansı kapsamında Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile bir araya geldi. Işıkhan, 'Tek millet, iki devlet' vurgusu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 114. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü.

Işıkhan, görüşmeye ilişkin, "Tek millet, iki devlet anlayışıyla her alanda ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
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