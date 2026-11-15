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Bakan Işıkhan Antalya'da COP31 sergisinde Gazze için ateşkes çağrısı yaptı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'daki COP31 kapsamında Memur-Sen ve ILC'nin hazırladığı 'Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi' sergisini gezdi. Işıkhan, Gazze için ateşkes çağrısı yaparak KİOSK standına 'Özgür Gazze, Özgür Filistin' mesajını yazdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Siyonist ve katil İsrail'in bir an evvel bu eylemlerine son vermesini, ateşkesin gerekli koşullarını yerine getirmesini istiyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından Anadolu Ajansının (AA) katkılarıyla hazırlanan "Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi" adlı deneyim sergisini gezdi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Levent Uslu ve Ramazan Çakırcı'dan sergi ile ilgili bilgiler alan Işıkhan, Gazze'ye interaktif bir şekilde mesaj gönderen KİOSK standı üzerine "Özgür Gazze, Özgür Filistin, Daha Adil Bir Dünya" mesajını yazdı.

Işıkhan, gazetecilere, Filistin'de yaşananlardan dolayı şu an büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

Bugün Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Işıkhan, "Sizler de sergiyi gezdiğinizde o duygulara sahip olacaksınız. Siyonist ve katil İsrail'in bir an evvel bu eylemlerine son vermesini, ateşkesin gerekli koşullarını yerine getirmesini istiyoruz. Filistinli çocukların da yaşama hakları var. Geleceğe dair umutları var. Allah Filistinli kardeşlerimize yardımcı olsun." diye konuştu.

Işıkhan, anlamlı sergiyi açan Memur-Sen'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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