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Bakan Işıkhan, AK Parti Çankırı Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Bakan Işıkhan, AK Parti Çankırı Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim." dedi.

Bakan Işıkhan, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çankırı Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, AK Parti'nin sadece bir siyasi parti değil, milli iradenin siyasetteki tezahürü olduğunu söyledi.

Gençliğin milletin şahlanışını, kalkınmasını, dünyaya yön veren güç olmasını sağlayacak nesil olduğunu dile getiren Işıkhan, "Bu sebeple, kaybedecek bir dakikamız bile yok. Çok çalışmalı, çok çabalamalıyız. Özellikle genç kardeşlerim bilgiyle, tecrübeyle, eğitimle kendinizi daha donanımlı hale getirmek için çok çalışmalısınız. Bir taraftan tüm emek ve enerjinizi memleketimize, milletimize ve davamıza hizmet için sarf ederken, diğer taraftan da kendinizi çağımızın ihtiyaç duyduğu yetenek ve niteliklere uygun olarak geliştirmelisiniz. İnanıyorum ki bu potansiyel, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek bu ülkenin gençlerinde fazlasıyla mevcut." diye konuştu.

AK Parti'nin her konuda diğer partilere rol model olduğunu, bunlardan birinin de belediyecilik anlayışı olduğunu anlatan Işıkhan, şöyle konuştu:

"CHP'li belediyelerin borç batağının en büyük sebeplerinden birinin konserler için ödenen astronomik rakamlar olduğunu milletimiz gördü. Bunların SGK borçları meselesini de biliyorsunuz. CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar. En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz. Mesela SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık? Yine en son Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, Bolu Belediyesinin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık? Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim."

Ülkenin yarınlarını inşa edecek gençler ve millet için bugün en büyük tehditlerden birinin popülizm bataklığı olduğunun altını çizen Işıkhan, "Ekonomide, istihdamda, sosyal güvenlikte ve sosyal politikalarda, temelsiz ve içi boş vaatlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar. Uzun vadede sizlerin omzuna büyük yük bindireceğini bildikleri halde kalkınmamıza ve istikrarımıza zarar vereceğini bile bile popülizm yapmaya devam ediyorlar. Bugün onların dedikleriyle Allah korusun, ekonomi de çöker, sosyal güvenlik sistemi de çöker, sağlık sistemi de çöker, dış politikamız da çöker, terörle mücadelemiz de çöker. Türkiye 1990'ların karanlığına geri döner Allah korusun. Gerçekten popülizmle mücadele kolay değildir. Bu yüzden gençlerimiz, kendi gelecekleri üzerinden bu şekilde ucuz muhalefet yapılmasına izin vermemelidir. AK Parti olarak Türkiye'nin geleceğini inşa ederken kısa vadeli kazançlar peşinde değil, kalıcı refahın ve kalkınmanın peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da gençlerin Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği tam bağımsız Türkiye için çalışması gerektiğini belirterek "Milli savunma sanayisinde, ekonomide, her alanda tam bağımsız Türkiye hedefini gösterdi ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmayı hedef olarak ortaya koydu. Bu hedefleri ortaya koyan lider Mustafa Kemal Atatürk, bu hayalleri bu hedefleri gerçeğe dönüştüren lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadesini kullandı.

Kongreye AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Şen ve AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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