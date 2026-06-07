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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 6 beldedeki ara seçime ilişkin paylaşım Açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat'ta yapılan belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın 6 beldenin 5'inde kazandığını belirterek, başkanları ve teşkilatları tebrik etti, millete teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "6 beldenin 5'inde elde ettiğimiz başarı için başkanlarımızı ve teşkilatlarımızı tebrik ediyorum. Aziz milletimize göstermiş oldukları teveccüh ve destek için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat'ta gerçekleştirilen belde belediye başkanlığı ara seçimlerinin, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"6 beldenin 5'inde elde ettiğimiz başarı için başkanlarımızı ve teşkilatlarımızı tebrik ediyorum. Aziz milletimize göstermiş oldukları teveccüh ve destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşkla, samimiyetle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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