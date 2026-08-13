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Adalet Bakanı Gürlek, Yorgun Mermi Kurbanı Emir Yuşa Atıcı'nın Ailesiyle Görüştü

Adalet Bakanı Gürlek, Yorgun Mermi Kurbanı Emir Yuşa Atıcı'nın Ailesiyle Görüştü
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da 2021'de yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle bir araya geldi. Bakan, dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden ele alındığını, tüm delillerin titizlikle incelendiğini ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için sürecin yakından takip edileceğini açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi ile vurularak hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın (15) ailesiyle görüştü.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce, yorgun merminin isabet etmesi sonucu henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı ve babası Mustafa Atıcı ile Trabzon programımız vesilesiyle bir araya geldik. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızca yeniden ele alınan dosyada, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması ve sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için tüm deliller titizlikle yeniden incelenmektedir. Hakikatin ortaya çıkması ve bu acıya sebep olanların adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Emir Yuşa evladımıza bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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