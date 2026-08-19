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Adalet Bakanı Gürlek: Yargıda gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet için yeni rehber yayımlandı

Adalet Bakanı Gürlek: Yargıda gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet için yeni rehber yayımlandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi'nin yayımlandığını duyurdu. Bürolar, dava ve soruşturmalardaki gecikmeleri erken tespit edip hedef süre uygulamasını takip edecek, idari sorunlara çözüm üretecek ve Alo Adalet 135 başvurularını etkin değerlendirecek.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi"nin yayımlandığını bildirerek, "Bu bürolarımızla uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edecek, hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edecek, idari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üretececeğiz" ifadelerini kullandı.

Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada, Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından 4. Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının görev ve işleyişinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi"nin yayımlandığını bildirdi.

Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu bürolarımızla uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edecek, hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edecek, idari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üretecek, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek, Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlarımızdan gelen başvuruları etkin şekilde değerlendireceğiz.

Tüm çalışmalarımızı mahkemelerin bağımsızlığına, hakimlik teminatına ve yargısal süreçlere müdahale etmeme ilkesine titizlikle bağlı kalarak yürüteceğiz. Teknolojinin imkanlarından da yararlanarak vatandaşlarımız ile yargı birimleri arasındaki bağı güçlendirecek; gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız. Rehberin yargı teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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