Bakan Gürlek: Terörsüz Türkiye, geleceği güvence altına alma hedefidir

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecinin geleceği güvence altına alma anlamına geldiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye yalnızca bir güvenlik meselesi değildir aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu yıl 745'ncisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri programına katılmak üzere Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından karşılanan Bakan Gürlek, stadyumda yapılan programa katıldı. Programda ayrıca TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyon Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Selçuk Türkoğlu, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut yer aldı.

'BİZE BIRAKILAN EN BÜYÜK MİRAS'

Ertuğrul Gazi'nin bıraktığı en önemli mirasın en ağır şartlarda dahi istikameti kaybetmemek, milletin birliğini korumak ve hakkı üstün tutmak olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' nasihati de bu anlayışın özüdür. Bu topraklarda asırlarca önce başlayan asil yürüyüş, yalnızca milletimizin kaderini değil, insanlığın ortak tarihini de değiştirmiş, Batı'nın karanlık çağlardan çıkış sürecinde en önemli unsurlardan biri olmuştur. Ertuğrul Gazi'nin iradesi, Osman Gazi'nin cesareti ve Şeyh Edebali'nin hikmeti bu topraklarda buluşmuş, Söğüt'te yakılan kutlu ocak, bir milletin kaderine yön vermiştir. Allah bu milletin hiçbir zaman tüten ocaklarını söndürmesin" dedi.

Bakan Gürlek, Bilecik'te yaşatılan geleneğin geçmişe duyulan bir özlemin ötesinde olduğunu kaydederek, "Bize kim olduğumuzu ve geleceğe hangi değerlerle yürüyeceğimizi gösteren canlı bir hafızadır. Bizlere düşen, bu mirasın taşıdığı adalet, cesaret, kardeşlik ve bağımsızlık ruhunu yaşatarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bilecik bu yönüyle, aziz hatıralarıyla geçmiş ile gelecek arasında kurulmuş büyük bir tarih köprüsüdür. Anadolu ruhunu var eden Türkmen boyları, kutlu Türk tarihini bu toprakların her yanına nakış gibi titizlikle işlemiştir. Ahilikten Türk-İslam coğrafyasının maneviyatına, Horasan erenlerinden zengin insanlık birikimimize kadar uzanan değerler, bu toprakların barışın, kardeşliğin ve en önemlisi hoşgörünün merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Bizim medeniyetimizde adalet, devletin vicdanı, milletin güvencesi, toplumsal huzurun temelidir" dedi.

'EN BÜYÜK ENDİŞEM GENÇLER'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, en büyük endişesinin gençler ve çocuklar olduğuna dikkat çekti. Bakan Gürlek, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak en büyük endişem, gençlerimiz ve çocuklarımız için kurulan tuzakların çeşitliliği ile bunlarla mücadelenin ülkemize yüklediği ekonomik maliyet ve zaman kaybıdır. Bu sebeple, gençlerimizin ve çocuklarımızın ilk ve en değerli yetişme ortamı olan aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyin. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için daha çok gayret edin" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bakan Gürlek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye hedefi de bu tarihi birlik iradesinin günümüzdeki en güçlü tezahürlerinden biridir. Terörsüz Türkiye yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir. Milli şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez'. Bu birlik ve kardeşlik anlayışı yalnızca ülkemizin sınırlarıyla sınırlı değildir. Nüfusu 250 milyonu aşan Türk dünyası, ortak tarihimizin, kültürümüzün ve gönül bağlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte, ülkemizde yaşayan her kökenden, her inançtan ve her kültürden vatandaşımız bizim canımızdan bir parçadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşı olarak hiçbirimiz diğerimizden daha değerli veya daha değersiz değiliz. Biz biriz ve bir bütünü oluşturan parçalarız."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Söğüt ilçesini iradenin büyük bir medeniyete dönüştüğü yer olarak nitelendirdi. Söğüt'te adaletli bir devlet anlayışının temelleri atıldığını ifade eden Destici, "Söğüt, haritada küçük bir ilçenin adı olabilir, fakat Türk tarihinde hiçbir zaman küçük bir yer olmamıştır. Çünkü Söğüt, bir obanın devlete, toprağın vatana, inancın iradeye, iradenin büyük bir medeniyete dönüştüğü yerdir. Burada yalnızca bir beylik kurulmadı. Burada, asırlar boyunca üç kıtaya adalet taşıyacak bir devlet anlayışının temelleri atıldı. Mazlumu korumayı kudretin, emanete sadakati hakimiyetin, adaleti ise devletin esası sayan bir medeniyet tasavvuru burada filizlendi. Onun için Söğüt, geçmişimizin güzel bir hatırasından ibaret değildir. Söğüt, milletimizin devlet ve medeniyet kurma kabiliyetinin tarihi delilidir. Biz buraya yalnızca geçmişi anmaya gelmedik. Bizi millet yapan iradeyi hatırlamaya, o iradeyi bugüne ve yarına taşımaya geldik. Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etmek, yalnızca bir tarih büyüğüne hürmet göstermek değildir. Onun taşıdığı emaneti anlamak ve o emanet karşısındaki sorumluluğumuzu yeniden idrak etmektir. Çünkü tarih, sadece övünülecek hadiselerin toplamı değildir. Tarih, aynı zamanda görevdir, mesuliyettir, emanettir" diye konuştu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen halk oyunları ekipleri programda gösteri yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü'nün Türk bayraklı gösterisi ilgiyle izlenirken, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de konser verdi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Çelik Kanatlar helikopteri havada yaptığı zor manevralarla büyük alkış topladı. Anma programı Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu eşliğinde resmi geçit töreniyle tamamlandı.

BAKAN GÜRLEK, TÜRBEYİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, programın ardından boynunda Yörük kefiyesiyle Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Türbe girişinde kendisini karşılayan Alp kıyafetli askerleri selamlayan Bakan Gürlek, burada askerlerin nöbet değişim törenini izledi. Türbede dua eden Bakan Gürlek daha sonra Söğüt ilçesinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı