Haberler

Adalet Bakanı Gürlek: Süresiz Nafaka İptal Kararını Kıymetli Buluyoruz, Yeni Düzenlemeyi Meclis’e Sunacağız

Adalet Bakanı Gürlek: Süresiz Nafaka İptal Kararını Kıymetli Buluyoruz, Yeni Düzenlemeyi Meclis’e Sunacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesini adalet ve hakkaniyet açısından önemli bulduklarını belirterek, bu konuda hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirine sunacaklarını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, " Anayasa Mahkemesi'nin, Türk Medeni Kanunu'ndaki 'süresiz nafaka' düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. AYM'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak; bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclis'imizin takdirine sunacağız" dedi.

Bakan Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek, dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz Yargı Paketi'nin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi'nin, Türk Medeni Kanunu'ndaki 'süresiz nafaka' düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. AYM'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak, bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclis'imizin takdirine sunacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin ve toplumsal huzurun yüzyılı kılmak adına reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak

TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var

Özgür Özel’den sürpriz hamle! Parti kurmadan böyle seçime girecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu