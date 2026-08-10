Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ailesiyle Görüştü

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bakanlıkta bir araya geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"2009 yılında yerel seçim çalışmaları sırasında içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kıymetli eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu vicdanında derin izler bırakan hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sürdürülmekte; kazanın meydana gelişine ilişkin tüm hususlar yeniden ve ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır.

"KARANLIKTA TEK BİR NOKTA KALMAYANA KADAR SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

FETÖ bağlantısına ilişkin bulgular da dahil olmak üzere dosyadaki hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden tüm deliller en ince ayrıntısına kadar incelenmektedir. Sorumluluğu tespit edilen kim olursa olsun adalet önünde hesap vermesi için gereken yapılacaktır. Merhumun ailesinin yıllardır beklediği cevapların bulunması ve hakikatin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için, karanlıkta tek bir nokta kalmayana kadar sürecin yakından takipçisi olacağız. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na ve aynı kazada hayatını kaybeden yol arkadaşlarına bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, sevenlerine ve Büyük Birlik Partisi camiasına sabır ve metanet diliyorum."

Kaynak: ANKA