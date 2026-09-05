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Bakan Gürlek'ten Filenin Sultanları'na final tebriki

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Filenin Sultanları finalde. 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızla Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak Filenin Sultanları'na finalde başarılar diliyorum. Şimdi hedef kupa."

Kaynak: AA
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