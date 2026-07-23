Haberler

Bakan Güler, ABD askeri ataşelerini kabul etti

Bakan Güler, ABD askeri ataşelerini kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresi dolan ABD Kıdemli Askeri Temsilcisi, Savunma ve Hava Ataşesi Albay Lichter ve yeni atanan ABD Savunma Ataşesi Albay Friar ile bir araya geldi. Görüşmede veda ve yeni görev tebriği yapıldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresi sona eren ABD Kıdemli Askeri Temsilcisi, Savunma ve Hava Ataşesi Albay Lichter ile yeni göreve başlayan ABD Savunma Ataşesi Albay Friar ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, veda ziyaretinde bulunan ABD Kıdemli Askeri Temsilcisi, Savunma ve Hava Ataşesi Albay Lichter'ı ve yeni göreve başlayan ABD Savunma Ataşesi Albay Friar'ı kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli'den yeni parti için olay çağrı! Aman Kılıçdaroğlu duymasın
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu

Anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

3 çocuğun çığlığı Burcu'yu kurtaramadı
Fenerbahçe'den ayrılan Jantunen'in yeni adresi Real Madrid

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Real Madrid'e transfer oldu
Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı

Can kurtaralım derken canlarından oldular
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi