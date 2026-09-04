Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Büyükelçisi Caymazoğlu'nu kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'ın yeni Büyükelçisi olarak atanan Yakup Caymazoğlu'nu Ankara'da kabul etti. Bakanlık açıklamasına göre Güler, Caymazoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin ele alındığı belirtildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi atanan Yakup Caymazoğlu'nu kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Büyükelçimiz olarak atanan Yakup Caymazoğlu'nu kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi" denildi.
Kaynak: ANKA