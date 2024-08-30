Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığını vurguladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman ordumuz, bugün sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle dünyanın önde gelen ordularından biri olarak milli ve manevi değerlerimizi, hak ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır." dedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Devlet Mezarlığı'nda Sevgi Yolu'ndan yürüyerek Milli Mücadele'de görev alan komutanların isimlerinin yazılı olduğu Anıt Duvar'a gelen Güler ve komutanlar, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından Devlet Mezarlığı Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Güler, deftere şunları yazdı:

"Asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna büyük mücadeleler veren kahraman komutanlarımız, değerli devlet büyüklerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile birlikte huzurunuzda bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 102 yıl önce verdiğiniz destansı mücadele ile şanlı tarihimizin en parlak zaferlerinden birini armağan eden sizlerin, kutsal değerlerimizi korumak için tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen gösterdiğiniz büyük çabalar, bizler ve gelecek nesiller için eşsiz bir ilham kaynağıdır. Sizlerden devraldığımız kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmak, omuzlarımıza yüklenmiş tarihi bir sorumluluktur."

"Büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımıza devam etmekteyiz"

Ordunun, yaklaşık bir asır önce asil millete esaret zinciri vurmak isteyenlere, yüreğindeki iman gücüyle izin vermediğine dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Kahraman ordumuz, bugün sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle dünyanın önde gelen ordularından biri olarak milli ve manevi değerlerimizi, hak ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır. Bizler de Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, ' Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bizlere yurt olan aziz vatanımızda, bu günlere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."