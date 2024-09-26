Bakan Güler: Terörle Mücadelede Yeni Dönem

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda; "Sizlerin üstleneceği görevlerdeki müstesna katkılarla terör örgütüne hak ettiği ağır darbeleri vurmaya ve terör tehditlerini bertaraf etmeye devam edeceğiz. Nitekim, komşumuz Irak ile son dönemde önemli bir gelişim kaydeden ilişkilerimizi oldukça önemli buluyor ve somut bir iş birliğini sahaya yansıtmaya başlıyoruz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, hiçbir terörist, Mehmetçiğin kahredici kuvveti altında ezilmekten kurtulamayacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'taki programının ardından Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı ile Hakkari'ye gitti. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Güler, terörle mücadelede yapılacaklara ilişkin talimatlar verdi. Güler şunları kaydetti:

"Devletler arası güç mücadelesi, adaletsizlikler ve küresel krizler, uluslararası sistemin temellerini sarsmakta ve hepimizi derinden etkileyen sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle çok kutuplu bir dünyaya geçiş süreci, istikrarsızlıkları ve hibrit tehditleri daha da belirgin hale getirmektedir. Bu belirsizlik ve tehditlerle dolu dünyada güvenli bir yaşam alanı oluşturmak; sağlam, güvenilir ve öngörülebilir bir zemine sahip olmak her zamankinden daha önemlidir.

Türkiye bu geçiş döneminde sadece kendisi için değil, bölge ve dünya barışı için de güçlü ve etkin bir ülke olma hedefini kararlılıkla sürdürmektedir. Milli Savunma Bakanlığı olarak, ülkemizin maruz kaldığı her türlü tehdide karşı stratejik bir öngörüyle hareket ediyoruz. Milli güvenliğimizi en düzeyde sağlamak için, modern teknolojilerin sunduğu imkanları da kullanarak çok yönlü bir güvenlik anlayışı oluşturuyoruz. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede elde ettiğimiz destansı başarılar da bunun en somut örneğidir. Zira son yıllarda, terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başarılı operasyonları icra ettik. Geçmişte yürütülen sınırlı hedeflere sahip ve kısa süreli operasyonların yerine bugün artık, 'kaynağında, sürekli ve kapsamlı' operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Bu tedbirleri almasaydık, örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları devam edecekti ve bugünkü huzur ve güven ortamı sağlanmamış olacaktı. Artık, bölgede yatırımlar tüm hızıyla devam ediyorsa vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde bağına, bahçesine gidebiliyorsa bunlar hep siz kahraman Mehmetçiğimizin sayesindedir.

"Tugayımızın özverili mücadelesi teröristlerin korkulu rüyası olmaktadır"

Terörle mücadelemizin en etkin birliklerinden biri olan Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımız ve onun siz değerli mensuplarının büyük bir adanmışlık duygusu ile ortaya koyduğu fedakarlıklar emsalsizdir. Tugayımızın şu anda da başta Irak kuzeyindeki operasyon bölgelerimizde sergilediği yüksek özverili mücadele teröristlerin korkulu rüyası olmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en zor şartlarda görev yapan tugaylarından birine mensup olan sizlerin daima güçlü, dayanıklı, kararlı ve disiplinli bir şekilde göreve hazır olduğunuzu görmek, mücadele azmimizi daha da artırmaktadır. Bundan sonra da sizlerin üstleneceği görevlerdeki müstesna katkılarla terör örgütüne hak ettiği ağır darbeleri vurmaya ve terör tehditlerini bertaraf etmeye devam edeceğiz. Nitekim, komşumuz Irak ile son dönemde önemli bir gelişim kaydeden ilişkilerimizi oldukça önemli buluyor ve somut bir iş birliğini sahaya yansıtmaya başlıyoruz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, hiçbir terörist, Mehmetçiğin kahredici kuvveti altında ezilmekten kurtulamayacaktır.

Kahramanlık ve fedakarlık bizler için esastır. Ancak başarıya ulaşmak için modern teknolojiye sahip olmak da vazgeçilmezdir. Dolayısıyla yerli ve milli savunma sanayiye sahip olmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi en iyi silah sistemleriyle donatmak, ülkemizin bekası açısından bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle harp silah, araç ve gereçlerindeki teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin sizlerin kullanımına sunuyor, kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Sadece son yıllarda kara unsurlarımızın istifadesine sunduğumuz yerli ve milli piyade tüfeğimiz, fırtına obüslerimiz, çok namlulu roketatarlarımız, farklı çap ve özelliklerdeki yerli ve milli füzelerimiz ve modernize edilen tanklarımız bunlardan sadece birkaçıdır."