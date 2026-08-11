Bakan Güler: Türkiye, Savunmada Öncü Ülkelerden Biri

BAKAN GÜLER, 'İL DANIŞMA MECLİSİ'NDE KONUŞTU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettikten sonra, kültür merkezindeki AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Salonu dolduran partililere seslenen Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Ülkemizin bu mümtaz seviyeye gelmesinde büyük pay sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de hudutlarımızın güvenliğinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası görevlerin icrasına kadar geniş bir coğrafyada büyük bir başarıyla görev yaparak asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Azerbaycan'dan Kuzey Kıbrıs'a, Suriye'den Irak'a, Kosova'dan Bosna-Hersek'e, Libya'dan Somali'ye ve Katar'a kadar birçok bölgede üstlendiğimiz görevler, ülkemizin barış, güvenlik ve istikrara sunduğu katkıların en açık göstergeleridir. Fedakarlığın ve kahramanlığın temsilcisi Mehmetçiğimizle ne kadar gurur duysak azdır. Yerli ve milli savunma sanayimizde ulaştığımız mümtaz seviye, ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün daha da artırmaktadır. Kara, deniz, hava, siber ve elektronik harp alanlarında geliştirdiğimiz özgün sistemlerle Türkiye, artık yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına da etkin ve güvenilir çözümler sunan öncü ülkelerden biri haline gelmiştir" dedi.

Bütün başarıların temelinde güçlü devlet iradesi kadar milletin desteğinin bulunduğuna dikkat çeken Bakan Güler, "Güvenlikten dış politikaya, savunma sanayinden ekonomiye kadar elde ettiğimiz bu kazanımlar, şehirlerimizin kalkınmasına ve vatandaşlarımızın hayatına da doğrudan yansımıştır ve yansımaya devam etmektedir. Birbirinden kritik bu yatırımlardan aldığımız güç ve ilhamla nihai hedefimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şehirlerimizi her alanda daha ileriye taşımak, daha güçlü bir Bartın ve daha güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Bu noktada terörü tamamıyla sonlandırmayı, iç cephemizi tahkim ederek bin yıllık kardeşliğimizi daha da güçlendirmeyi öncelikli görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' süreci, tarihi bir dönüm noktası niteliğindedir. Şüphesiz bu sürecin temelinde, aziz şehitlerimizin fedakarlıkları, kahraman gazilerimizin cesareti, Mehmetçiğimizin kararlılığı, güvenlik güçlerimizin gayretleri ve aziz milletimizin desteği bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye, güvenlik alanındaki kazanımlarımızı kalıcı kılmanın yanı sıra şehirlerimizin kalkınmasına vatandaşlarımızın refahının artmasına ve kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çerçevede, Bakanlık olarak gelişmeleri, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz de süreçle ilgili kapsamlı çalışmalarını titizlikle yürütmüştür. Bu çalışmaların sonucunda Gazi Meclis'imizin dün akşam ezici bir çoğunlukla kabul ettiği Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile milletimizin arzu ettiği Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır" diye konuştu.

Bakan Güler, yasayla terör belasından tamamıyla kurtulmayı, yüzyıllara dayalı kardeşliği tahkim etmeyi ve ülkenin her alanında önünü açmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"İçeride toplumsal barış ve huzurunu kalıcı hale getiren bir Türkiye, elbette ki uluslararası alandaki güçlü etkisini daha da artıracak ve milletimize ve umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlumlara nice gururla yaşatacaktır. Bu çabaların en önemli paydaşlarından biri de şüphesiz sivil toplum kuruluşlarımızdır. Devletimiz ile milletimiz arasında güçlü gönül köprüleri kuran sivil toplum kuruluşlarımızın, bu sürecin stratejik kazanımlarını vatandaşlarımıza doğru ve sağlıklı şekilde anlatmaları, birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirmeleri, provokatif söylem ve dezenformasyon girişimlerine karşı toplumsal dayanışmayı pekiştirmeleri, büyük önem taşımaktadır. İnanıyorum ki milletimizin engin feraseti ve sağduyusu, teşkilatlarımızın gayreti ve sivil toplumumuzun desteğiyle Terörsüz Türkiye hedefimizi menzile ulaştıracak, böylelikle Türkiye Yüzyılı'nı çok daha güçlü temeller üzerinde yükselteceğiz. Bu kutlu yolculukta Bartın'ımızın daima devletinin yanında olduğunu görüyor ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı