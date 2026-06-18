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Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak etti ve Fransız mevkidaşıyla görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturuma iştirak etti.

Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen toplantı kapsamındaki oturuma ve geleneksel Aile Fotoğrafı çekimine katıldı.

Bazı meslektaşlarıyla ayaküstü görüşen Bakan Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde bir araya geldi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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