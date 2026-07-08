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NATO ANKARA ZİRVESİ - Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları için düzenlenen çalışma yemeğine katıldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Paylaşımda, çalışma yemeğinden görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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