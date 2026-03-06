Haberler

Bakan Güler, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu'nu Kabul Etti

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu makamında kabul etti.

Kaynak: ANKA
