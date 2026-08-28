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Bakan Güler, Kişinev Büyükelçisi Başaran'ı kabul etti

Bakan Güler, Kişinev Büyükelçisi Başaran'ı kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova'nın Kişinev Büyükelçisi olarak atanan Nazmiye Başaran'ı makamında kabul etti. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin gerçekleştiği belirtilirken, atamanın Türkiye'nin Moldova ile ilişkilerinde önemli bir adım olduğu vurgulandı. Kabul, diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi olarak atanan Nazmiye Başaran ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Cumhuriyeti'nin Kişinev Büyükelçisi olarak atanan Nazmiye Başaran'ı kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA
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