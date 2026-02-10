Bakan Güler, Kilis'te birlikleri denetledi

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'teki ziyaretlerini sürdürdü. Bakan Güler, programı kapsamında Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Güler, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra sınır hattındaki gelişmelerin değerlendirildiği basına kapalı toplantıya katıldı. Güler, sonrasında trafik kazası sonucu 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Çelik'in cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni sonrası esnaf ziyaretlerinde bulunan Güler, son olarak Kilis Şehit ve Gaziler Derneği Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ahmet ATMACA-Reşit ÇELEBİOĞLU-Nuray UZATMAZ/KİLİS,