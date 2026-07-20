Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.