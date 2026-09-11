Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel tarafından askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı